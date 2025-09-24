Bursa metrosunda dehşet: Çocukların çarptığı yaşlı adam raylara düştü

Olay, Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi metro istasyonunda meydana geldi. İstasyonda koşuşturan çocuklar, 65 yaşındaki Abdulkadir K.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden yaşlı adam, rayların yanında tren ile duvar arasına sıkıştı.

VATMAN SON ANDA FREN YAPTI

Kazayı gören vatandaşlar ve güvenlik görevlileri hemen harekete geçti. Vatmana yapılan uyarıyla tren aniden durduruldu. Ancak ani fren metronun içindeki yolculara da zor anlar yaşattı.

Başından yaralanan Abdulkadir K., çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi istasyonda yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Abdulkadir K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.