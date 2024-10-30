Bursa'da 2 otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı

Bursa'da 2 otomobil çarpıştı. Gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi.

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı
Bursa'da 2 otomobil çarpıştı! 2 kişi yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağışla meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi. Alanyurt’tan İnegöl’e seyir halinde olan Sürücü Hakan G.(30) Yönetimindeki 34 DG 9502 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta duran sürücü Hüseyin U.(60) yönetimindeki 16 BJY 972 plakalı Cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücü Hakan G. İle cipteki yolcu Süheyla U.(56) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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