Bursa'da adliyede cinayet! Duruşma salonunda silahla ateş açtı

Bursa'da Bursa Adalet Sarayı'ndaki Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde korkunç bir olay meydana geldi.

Olay, Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görülürken meydana geldi.

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve bu olayda sakat kaldığı için tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 21 yaşındaki Tolga E'nin de bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.

Saldırının, Tolga E'nin babası Kemal E. tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Zanlı Kemal E'nin, saldırıdan önce yanındaki yakınlarına oğlu Tolga'yı işaret ederek "size emanet" dediği duyuldu.

Saldırıda, Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 jandarma personeli ise 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren Kemal E, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay nedeniyle adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı.

Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bursa Adliyesindeki silahlı saldırıya ilişkin şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşma salonunda meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yılmaz Tunç, "Soruşturma kapsamında, ateşli silah kullanmak suretiyle olayın tarafı 2 kişinin ölümüne ve 2 jandarma kolluk görevlimizin yaralanmasına neden olan müşteki babası şüpheli K.E. kullandığı silahla birlikte yakalanmış olup, şüphelilere yardım eden ve olayda ihmali olduğu değerlendirilenlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.