Bursa’da dehşet: 10 yaşındaki çocuk zincir marketi ateşe verdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde zincir marketi ateşe veren 10 yaşındaki çocuğun, bir ay önce de başka bir yangının faili olduğu ortaya çıktı. Küçük yaşta kundaklama olayına karışan çocuk, devlet korumasına alındı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Akuğur Market’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki M.R.K., raftan kopardığı kâğıt etiketi çakmakla ateşe verip peçetelerin arasına bıraktı. Alevler kısa sürede büyüyerek reyonu dumanla kapladı.

Market çalışanları ve itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


AYNI ÇOCUK DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKARMIŞ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheli çocuğun kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan araştırmada, aynı çocuğun yaklaşık bir ay önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde otluk alanda çıkan yangının da faili olduğu tespit edildi. Olayla ilgili daha önce Osmangazi Çocuk Büro Amirliği tarafından işlem yapıldığı öğrenildi.


DEVLET KORUMASINA ALINDI

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla, yaşı küçük olan çocuk yurda teslim edildi. Ayrıca ailesi hakkında “aile yükümlülüğünü ihlal” suçundan işlem başlatıldı.

Marketin kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

