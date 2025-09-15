Pendik’te iş yerine dehşet saldırısı: Kundakladılar, kurşunladılar

Kan donduran saldırı 14 Nisan’da saat 03.55 sıralarında Pendik Kavaklıpınar Mahallesi Cemil Meriç Caddesi’nde bulunan bir solar enerji firmasında meydana geldi. Şüpheliler, iş yerine motosikletle gelerek 5 litrelik pet şişeye koydukları benzinle molotof kokteyli hazırladı ve iş yerini kundaklamaya çalıştı.

Bu saldırının ardından 18 Nisan’da saat 01.15 sıralarında aynı iş yeri yeniden hedef alındı. Şüpheliler bu kez iş yerine ateş açtı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 9 mm çapında 4 boş kovan bulundu.

İş yeri sahibi Kübra Y., saldırının rakip firma tarafından azmettirildiğini öne sürerek polise şikâyette bulundu. Şikâyet dilekçesinde adı geçen 2 kişi gözaltına alındı ancak mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olayla bağlantılı 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Ardından D.K. (26), C.T.Ç. (24), F.Ş. (24), C.G. (24) ve A.K. (29) gözaltına alındı. Diğer şüpheli V.K. (34)’nin ise cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

Polis sorgusunda, şüphelilerin H.G. isimli bir kişiden 2 milyon lira haraç istedikleri, ayrıca Kocaeli Kandıra’da M.K. isimli bir kişiden haraç almak için otomobilini kurşunladıkları belirlendi.



KENDİLERİNİ AZMETTİRENLERDEN DE HARAÇ İSTEDİLER

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemede, Pendik’teki saldırıya azmettiren rakip firma yetkililerinden de bir süre sonra haraç istediklerine dair mesajlar bulundu.

Gerçekleştirdikleri saldırılar güvenlik kameralarına da yansıyan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.