AFAD ve Kandilli’den güncel deprem raporu: Adıyaman sallandı

Adıyaman’da sabah saatlerinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Çelikhan ilçesi olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre, depremin büyüklüğü 3.8 ve derinliği 11.12 kilometre olarak ölçüldü. Bu büyüklükteki sarsıntılar genellikle hafif şiddette değerlendiriliyor ve can veya mal kaybına yol açmıyor. Uzmanlar, Adıyaman ve çevresinin aktif fay hatları üzerinde bulunduğunu hatırlatarak, bölgede küçük çaplı depremlerin sık sık görüldüğünü belirtiyor.


OLUMLU HABER: CAN VE MAL KAYBI YOK

Depremin ardından AFAD ekipleri sahada incelemelerde bulundu. İlk raporlara göre herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar ihbarı bulunmadı. Ancak vatandaşlar, kısa süreli bir panik yaşadı.

