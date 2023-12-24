Bursa'da Deprem Oldu
Kandilli Rasathanesi duyurdu. Bursa'da deprem oldu. Deprem Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak tespit edildi.
Kandilli Rasathanesi sosyal medya platformu X üzerinden, Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli'ye göre gerçekleşen bu depremin büyüklüğü 3.2'dir. Derinliği 10.9 kilometre olan Bursa depremi saat 18:18'de meydana gelmiştir.
Bursa'da Deprem
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 24, 2023
KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) https://t.co/TSDpi0KQZM
24.12.2023, 18:18:56 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 10.9 km#Kandilli