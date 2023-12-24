Bursa'da Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi duyurdu. Bursa'da deprem oldu. Deprem Mudanya ilçesinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü ise 3.2 olarak tespit edildi.

Bursa'da Deprem Oldu
Deprem

Kandilli Rasathanesi sosyal medya platformu X üzerinden, Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli'ye göre gerçekleşen bu depremin büyüklüğü 3.2'dir. Derinliği 10.9 kilometre olan Bursa depremi saat 18:18'de meydana gelmiştir.

Bursa'da Deprem

Bursa'da Deprem Oldu - Resim : 1

Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler... 23 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Son Depremler... 23 Aralık 2023 Günü Yaşanan Son Depremler...Yurt
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