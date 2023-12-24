Bursa'da Deprem Oldu

Kandilli Rasathanesi sosyal medya platformu X üzerinden, Bursa'nın Mudanya ilçesinde deprem olduğunu bildirdi. Kandilli'ye göre gerçekleşen bu depremin büyüklüğü 3.2'dir. Derinliği 10.9 kilometre olan Bursa depremi saat 18:18'de meydana gelmiştir.

Bursa'da Deprem