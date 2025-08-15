Bursa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kaza, İstanbul Caddesi’nden Kemerçeşme Caddesi’ne dönüş yapan A.T. yönetimindeki 16 BMR 770 plakalı otomobil ile S.S. idaresindeki 16 TAV 21 plakalı şehir içi yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1’i çocuk 5 kişi ile otobüsteki 1 yolcu yaralandı.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araçlar yol kenarına çekildikten sonra bölgede trafik akışı normale döndü.