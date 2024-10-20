Bursa'da feci kaza! Otomobil baraja düştü

Bursa'nın Kestel ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, Babasultan Mahallesi'nde uçurumdan Babasultan Barajı'na düştü. Kazada otomobilin sürücüsü 74 yaşındaki Mehmet Öztürk hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci kaza! Otomobil baraja düştü
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Bursa'nın Kestel ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, ilçeye bağlı kırsal Babasultan Mahallesi'nde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 74 yaşındaki Mehmet Öztürk idaresindeki otomobil, uçurumdan Babasultan Barajı'na düştü.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler sevk edildi.

Yapılan çalışmada, su yüzeyinde Mehmet Öztürk'ün cansız bedenine ulaşan dalgıç polisler, cesedi diğer ekiplerle karaya çıkardı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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