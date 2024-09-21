Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin takla attığı kazada 1'i yaya 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ankara Yolu Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 16 BFT 900 plakalı otomobille seyir halinde olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü K.A, bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına ve kaldırımda yürüyen yaya G.A'ya çarptıktan sonra takla attı.

Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandı - Resim : 1

Savrulan araç, aynı istikamette seyreden 16 BDE 221 plakalı cipe çarptıktan sonra devrildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları E.K, A.D. ve kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı yaya G.A. yaralandı.

Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandı - Resim : 2

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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