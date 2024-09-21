Bursa'da feci trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Ankara Yolu Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 16 BFT 900 plakalı otomobille seyir halinde olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü K.A, bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına ve kaldırımda yürüyen yaya G.A'ya çarptıktan sonra takla attı.

Savrulan araç, aynı istikamette seyreden 16 BDE 221 plakalı cipe çarptıktan sonra devrildi.

Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları E.K, A.D. ve kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilin çarptığı yaya G.A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.