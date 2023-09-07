Gece kulübünde silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı

Bursa’da gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Gece kulübünde silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı
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Nilüfer ilçesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda meydana gelen olayda iddiaya göre Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O. gece kulübüne girmek istedi. Çalışanlar girmelerine izin vermeyince tartışma çıktı.

Gece kulübünde silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı - Resim : 1

Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş etmeye başladı.

Gece kulübünde silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı - Resim : 2

Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kavgada Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı.

Gece kulübünde silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı - Resim : 3

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralı Gökhan Kılıç'ın hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken Muhammet O.'nun ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., yaklaşık 500 metre ileride polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bursa # bursa # silahlı kavga
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