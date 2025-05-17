Bursa'da korkunç kaza: İşçi servisi ve otomobil çarpıştı, 12 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da korkunç kaza: İşçi servisi ve otomobil çarpıştı, 12 yaralı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, işçileri taşıyan 16 MCT 29 plakalı minibüs ile 16 BCM 379 plakalı otomobil, Kumla-Narlı hattında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hem minibüs hem de otomobilde bulunan toplam 12 kişi yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonrasında yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgilere göre, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların kimlik bilgileri ve sağlık durumlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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