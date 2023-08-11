Bursa'da miniklere açık hava sineması keyfi

Düzenlediği atölye ve etkinliklerle çocukların yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesine imkan sağlayan Nilüfer Belediyesi, bu defa çocuklara açık havada ücretsiz yaz sineması keyfi yaşatıyor. Beyaz perdeyi açık alana taşıyan Nilüfer Belediyesi, bir ay boyunca çocuklara eğlenceli akşamlar vaadediyor.

Mahallelerde kurulacak açık hava sinemasında “Moana” isimli animasyon filmi gösterime sunan Nilüfer Belediyesi, ilk gösterimi Beşevler Mahallesi pazar alanında yaptı. Etkinlik, ilk günden çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alanda dağıtılan patlamış mısırını alan çocukların film izleme keyfine, ebeveynleri de ortak oldu. Antik Polenezya’da yaşayan cesur kız Moana’nın yaşadığı adayı, düştüğü tehlikeden kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alan filmi, çocuklar büyük bir ilgiyle izledi. Yaklaşık 200 çocuk ve ebeveyni, açık alanda renkli bir akşam geçirdi.



Beşevler Mahallesi’yle başlayan yaz sineması kuşağı, Ağustos ayı boyunca “Moana” isimli animasyon filmiyle birçok mahalleye konuk olacak. Saat 20:30’da başlayacak film gösterimleri Beşevler ve Dumlupınar mahallelerinin ardından sırasıyla; 11 Ağustos Cuma Mineraliçavuş pazar alanı, 13 Ağustos Pazar Fethiye Mahallesi meydanı, 14 Ağustos Pazartesi Üçevler Mahallesi Üçevler Kütüphanesi önü, 15 Ağustos Salı Yüzüncüyıl Mahallesi Nazım Hikmet Kültürevi önü, 17 Ağustos Perşembe İrfaniye Mahallesi meydanı, 18 Ağustos Cuma İhsaniye Mahallesi Nilüfer Belediyesi Halk Evi önü, 19 Ağustos Cumartesi Odunluk Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu bahçesi, 21 Ağustos Pazartesi Akçalar Mahallesi pazar alanı, 22 Ağustos Salı Kurtuluş Mahallesi Göçmen Konutları Parkı, 23 Ağustos Çarşamba Karaman Mahallesi halı sahası, 24 Ağustos Perşembe Görükle Mahallesi Cumhuriyet Meydanı, 25 Ağustos Cuma 23 Nisan Mahallesi konser alanı, 26 Ağustos Cumartesi Özlüce Mahallesi meydanında yapılacak.