Bursa'da otomobil ile panelvan çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan Burak D. (31) yönetimindeki 34 ELB 037 plakalı otomobil ile Fahrettin A. (31) idaresindeki 16 Z 9027 plakalı panelvan çarpıştı.

PANELVAN DEVRİLDİ, YARALILAR ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle panelvan devrilirken, araçlarda bulunan sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan Mine D. (28) yaralandı. Kaza sonrası olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları titiz bir çalışmayla kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.