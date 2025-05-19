Bursa'da polis aracı devrildi: 5 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracı devrildi. Kazada 2'si polis memuru olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da polis aracı devrildi: 5 kişi yaralandı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana gelen kazada, aile içi şiddet ihbarına müdahale ettikten sonra dönüşe geçen polis aracı devrildi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, olayın ardından şikayetçi olan D.İ, M.K. ve G.O'yu polis merkezine götürmek üzere ekip aracına aldı. İ.A. yönetimindeki polis aracı, dönüş yolunda Alemdar Mahallesi 1. Nilüfer Caddesi üzerinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

5 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucunda, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile araçta bulunan D.İ, M.K. ve G.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, devrilen araçta sıkışanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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