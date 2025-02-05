Bursa'da sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı: 9 yaşındaki öğrenci yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, sahipsiz bir köpeğin okul bahçesinde 9 yaşındaki bir öğrenciye saldırması sonucu öğrenci bacağından yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da sahipsiz köpek öğrenciye saldırdı: 9 yaşındaki öğrenci yaralandı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulu'nda öğrenim gören 9 yaşındaki M.Ö, okul bahçesinde teneffüs sırasında sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, öğrenciyi bacağından ısırarak yaraladı. Öğrenci, öğretmenlerin haber vermesiyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü.

M.Ö, Karacabey Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Kızının yaşadığı korku hakkında açıklama yapan baba Soner Ö, kızının olaydan korktuğu için ailesine anlatamadığını belirtti. Ayrıca, kızının dudaklarının da korkudan patladığını ifade etti.

Olayın ardından, baba Soner Ö, okul bahçesinde köpek beslenmemesi gerektiğini vurgulayarak, ilçedeki Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve savcılığa şikayet dilekçesi sunduklarını açıkladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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