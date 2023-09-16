Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Olay, Gemlik Terminal Köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki 16 V 3134 plakalı otomobilin motor kısmından birden alevler çıkmaya başladı.
BURSA'DA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürürken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Yanan otomobilde hasar meydana gelirken, polis ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açtı.