Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında göğsünden vurularak ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu
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13 Ağustos'ta Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makinalı tüfekle gelen A.T. ve beraberindeki M.T., iş yerinde bulunanlarla tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

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YARALANAN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Olaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar göğsünden vurularak yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından başlatılan geniş çaplı çalışmada, silahı ateşleyen A.T. ile birlikte M.T., C.T. ve H.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.T, C.T. ve H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu - Resim : 2Polis memuru 34 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Polis memuru Murat Akpınar, tedavi gördüğü hastanede 34 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kayseri'de kıraathanede çıkan kavgaya müdahale sırasında yaralanan polis memuru şehit oldu - Resim : 3

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