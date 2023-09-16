Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada motosikletten düşerek başını kaldırıma çarpan 21 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız motosikletiyle şehir merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir eden Mete Taşdemir (21), görgü tanıklarının iddiasına göre önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapınca motosikletin hakimiyetini kaybetti.

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MOTOSİKLET KAZASI 21 YAŞINDAKİ GENCİ HAYATTAN KOPARDI

Kontrolden çıkan motosikletten düşen genç, başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Taşdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı - Resim : 2

Motosiklet kazası 21 yaşındaki genci hayattan kopardı - Resim : 3

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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