Bursa'da şiddetli deprem
Bursa'da saat 15.13 civarında bir deprem hissedildi. AFAD depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gemlik merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiği öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-23
Saat:15:14:32 TSİ
Enlem:40.41806 N
Boylam:29.16083 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/Lmu5n6C1Ch@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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