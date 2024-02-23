Bursa'da şiddetli deprem

Bursa'da saat 15.13 civarında bir deprem hissedildi. AFAD depremin 4.1 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

Bursa'da şiddetli deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 15.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

 Deprem, yerin yaklaşık 10,86 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Gemlik merkezli depremin İstanbul'da da hissedildiği öğrenildi.

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