Bursa'da tanker ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Tanker ile otomobilin çarpıştığı kazada İznik'in Eşrefzade Mahallesi muhtarı Ömer Kocuk hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bursa'da tanker ile otomobil çarpıştı! 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İznik-Orhangazi kara yolu Boyalıca Mahallesi yakınları oldu.

Edinilen bilgiye göre, 54 yaşındaki İrfan G. idaresindeki 16 AEB 605 plakalı çimento yüklü tanker, karşı yönden gelen 52 yaşındaki Ömer Kocuk yönetimindeki 16 BIK 26 plakalı otomobille çarpıştı.

Feci kazada otomobil sürücüsü Ömer Kocuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Gültekin Sürücü ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Gültekin Sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Sürücü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada kazanın ardından tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada ölen otomobil sürücü Ömer Kocuk'un İznik'in Eşrefzade Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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