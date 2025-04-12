Bursa'da tekstil sektörü zor durumda: Yatırım yok, işsizlik artıyor

Teşviklerin azalması ve yatırım yapılamaması bu durumu daha da kötüleştirirken, üretim maliyetleri ise hızla yükselmiş. Bu şartlar altında üreticiler, başta Mısır olmak üzere, başka ülkelere yönelmeye başladı. Bir kısmı ise küçülmeye giderek işçi çıkarmak zorunda kaldı. Bursa'daki tekstil sektörü, hükümetten destek bekliyor. Bursa Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş ile bu durumu değerlendirdik.

Türkiye, tekstil sektöründe bir marka haline gelmiş durumda. Kalite açısından önde olan Türkiye, Avrupa ve ABD'nin bazı markaları için üretim yapıyor. Ancak Bursa gibi tekstilin önemli merkezlerinden birinde durum pek iç açıcı değil.

Son iki yılda sektör gerilemeye başladı. Binlerce kişi işsiz kaldı, dükkanlara satılık ve kiralık ilanları asılmaya başlandı. Son bir yılda 130 firma, Mısır'a taşınırken, bazı firmalar ise makinelerini Pakistan ve İran'a sattı. Peki, Mısır neden cazip bir seçenek haline geldi?

Mısır'da işçilik maliyeti yaklaşık 140 dolar. Enerji maliyetleri ise 3 sent. Ülke, yeni yatırımlar için teşvikler sunuyor ve bu da sektörü cezbediyor.

Bursa'daki tekstil sektörü zor durumda. Boyahaneler haftada sadece 4 gün çalışıyor. İflas eden fabrikaların sayısı giderek artarken, işsizler ordusu büyüyor. Bursa Dokumacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kuş, durumu Ulusal Kanal'a açıkladı.

Küçük esnafın yüzde 85'i kapalı. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 35 civarında. Büyük tesisler haftada sadece 2 gün çalışıyor.

Vergisi ödenmeyen, menşei değiştirilerek ülkeye sokulan ürünler, üreticiyi zor durumda bırakıyor. Mehmet Kuş, sektörün iyileşmesi için gerekli adımları sıraladı ve sıkı denetim çağrısı yaptı.

Vergisi ödenmeyen ve rekabet kurallarını ihlal eden, menşei değiştirilmiş kumaşların ülkeye sokulmasının engellenmesi gerekiyor. Örneğin, Yunanistan'dan gelen 10 konteyner tayt ile ilgili soruşturma başlatıldı; burada üretim olup olmadığını sordular. Uzak Doğu'dan ithal edilen menşei değiştirilmiş kumaşlar Türkiye'ye sokuluyor.

Tekstil sektörü, teşviklerin artacağı, büyük ve küçük esnafın korunacağı günleri bekliyor.