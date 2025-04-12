Altın talebi arttı, sahte ürünler piyasaya yayıldı: "Sakın bunu yapmayın!"

Özellikle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte piyasada sahte ve ayarı düşük altınların arttığını belirten Palandöken, güvenilir alışverişin adresinin kuyumcu esnafı olduğunu vurguladı.

sahte altın uyarısı: belgeli ve sertifikalı ürün alınmalı

Faiz oranlarındaki düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ve uluslararası ticaret gerilimlerinin vatandaşları birikimlerini altına yönlendirmesine neden olduğunu belirten Palandöken, bu ilginin bazı dolandırıcılar için fırsata dönüştüğünü söyledi. Özellikle internetten ya da kaynağı belli olmayan yerlerden yapılan alışverişlerde riskin büyük olduğuna dikkat çeken Palandöken, şu ifadeleri kullandı:

“Sahte altın piyasası hem tüketiciyi mağdur ediyor hem de dürüst esnafın emeğini zedeliyor. Vatandaşlarımız mutlaka belgeli, sertifikalı ve gramajı net ürünleri tercih etmeli. Tanımadıkları kişilerden ya da güvenilir olmayan satış noktalarından alışveriş yapmamaları büyük önem taşıyor.”

Palandöken, hem tüketicinin hem de kuyumcu esnafının korunması için bu tür alışverişlerde dikkatli davranılması gerektiğini hatırlatarak, “Altında güvenin adresi her zaman kuyumcu esnafıdır” dedi.