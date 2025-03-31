Bursa’da zincirleme kaza! Servis minibüsü ve kamyonet çarpıştı

Kaza, Bursa’nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. D.K. yönetimindeki 16 S 3255 plakalı servis minibüsü, aynı yönde seyreden B.G'nin kullandığı 06 HNJ 26 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, yol kenarında park halinde bulunan başka bir servis minibüsü ve hafif ticari araca çarparak durabildi. Kamyonet ise hızını alamayarak Bursaray istasyonu alt geçit duvarına çarptı.

Kazada servis sürücüsü D.K., kamyonet sürücüsü B.G. ve yolcu E.N.G. yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alt geçit duvarına çarpan kamyonet sürücüsü B.G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.