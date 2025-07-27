Bursa’dan acı haber geldi: Bir itfaiye eri hayatını kaybetti

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, 10 saatlik çalışmanın ardından büyük oranda kontrol altına alındı. Alevlerin çevresi ekiplerce sarıldı, soğutma çalışmaları ise gece boyunca sürdü.

Son Dakika haberine göre, söndürme ve soğutma çalışmalarında görev yapan itfaiye eri Ramazan Şaşkın, müdahale sırasında kalp krizi geçirdi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Şaşkın, önce Çekirge Devlet Hastanesi’ne, ardından da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

BİR HAFTA ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

Ramazan Şaşkın’ın, bir hafta önce bacağındaki ortopedik rahatsızlık nedeniyle ameliyat geçirdiği öğrenildi. Yangına müdahale ederken akciğerine pıhtı attığı ve bunun kalp krizine yol açtığı bilgisi paylaşıldı.