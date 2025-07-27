Bursa alevlerle mücadele ediyor: İşte orman yangınında son durum

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Alevlere hem karadan hem de havadan müdahale edilirken, bölge halkı da söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bursa Valiliği’nden yapılan açıklamada, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 480 hanede yaşayan 1765 vatandaşın tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilenlerin konaklaması için Vakıf Bera Kent Parkı hazırlandı. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mobil hastanesi bölgeye sevk edildi. Tahliye edilen vatandaşların su ve gıda ihtiyaçları Büyükşehir ve Yıldırım belediyeleri tarafından karşılandı.

Yangının tehdit ettiği İğdir Mahallesi’ndeki Gürsu Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile çevredeki mesire alanlarındaki hayvanlar bölgeden çıkarıldı. HAYTAP gönüllüleri ve belediye ekipleri, tavus kuşları, muhabbet kuşları, papağanlar, bıldırcınlar, kanaryalar, sülünler ile küçük ve büyükbaş hayvanları güvenli bölgelere tahliye etti.

1163 PERSONEL VE 496 ARAÇ GECE BOYU MÜDAHALE ETTİ

Yangına gece boyunca 1163 personel ve 496 kara aracıyla müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

ÇEVRE YOLU YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle dün saat 23.00 sularında ulaşıma kapatılan Bursa Çevre Otoyolu’nun Yıldırım Kavşağı ayrımı-Bursa Doğu Kavşağı ile Bursa Doğu Kavşağı-Turanköy Kavşağı arasındaki bölümler, yangının etkisini kaybetmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

BAKAN URALOĞLU: “YANGININ ENERJİSİ AZALDI”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangın bölgesindeki son durumu aktardı. Yangın Harekat Merkezi’nde Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan ile birlikte çalışmaları incelediğini belirten Uraloğlu, “Ekiplerimizin ilk andan itibaren gösterdiği kahramanca mücadele neticesinde yangının enerjisi azaldı. İnşallah kısa zaman içinde daha iyi haberler alacağız” dedi.

Yangının etkisiyle Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır, İğdir ve Avdancık mahalleleri tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Alevlerin tehdit ettiği bu mahallelerde yaşayan vatandaşlar güvenli alanlara sevk edildi.