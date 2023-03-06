Bursaspor - Amedspor maçında olaylar çıktı: 7 kişi gözaltına alındı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasında Bursaspor sahasında Amedspor'u 2-1 mağlup etti. Bursa BŞB Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi, iki takımın futbolcuları arasında gerginlik çıktı. Arbede polisin müdahalesiyle son buldu. Karşılaşmanın ardından iki takım futbolcuları arasında yine gerginlik oldu. Amed Sportif Faaliyetler'den bazı futbolcular ile özel güvenlik görevlileri arasında itişmeler yaşandı. Bursaspor - Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylar ile ilgili 3'ü özel güvenlik görevlisi 7 kişi gözaltına alındı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi de görevden uzaklaştırıldı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 23'üncü haftasında Bursaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i evinde 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı yaklaşlık 40 bin Bursaspor taraftarı takip ederken, konuk ekibin taraftarları güvenlik nedeniyle stadyumda yer alamadı.

Saha dışında ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, maç öncesi iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Amedsporlu futbolcular, zemini incelemek için sahaya çıktığında, tribünlerdeki Bursaspor taraftarlarının protestosuyla karşılandı. Amedsporlu bazı futbolcuların da taraftarlara karşılık vermesiyle tansiyon yükseldi. Bunun üzerine Bursasporlu futbolcular da sahaya çıktı. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbedeye çevik kuvvet polisleri müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle saha içerisindeki arbede sonlandırılırken, her iki takımın oyuncuları soyunma odasına geri döndü.

SÜLEYMAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, maçta yaşananlar ve açılan çeşitli pankartlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

- Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı ve sonrasında yaşanan olaylara yönelik soruşturma kapsamında 3 özel güvenlik görevlisinin yanı sıra stada sokulan pankartlarla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı, sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisinin de görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.