Büyük İstanbul depremi için tahliye planı: 23 tahliye noktası nerede?
İstanbul’un Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden “büyük deprem” senaryosuna çevrildi. Peş peşe yaşanan 266 artçı sarsıntı sonrasında birçok vatandaş geceyi dışarıda geçirirken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde hazırlanan tahliye planı gündemde.
2021 yılında İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve ilgili kurumların katılımıyla oluşturulan tahliye planı, 7.5 büyüklüğünde bir depreme karşı 16 milyon İstanbullunun güvenli şekilde tahliyesini amaçlıyor.
Tahliye stratejisi; kara, deniz, hava ve demiryollarını kapsıyor. Plan doğrultusunda İstanbul genelinde toplam 23 stratejik tahliye noktası belirlendi. Öncelikli tahliye grupları ise engelli bireyler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olarak sıralandı.
📍 Tahliye Edilecek Bölgeler ve Destek İller:
Tahliye edilecek vatandaşlar, iki gruba ayrılan toplam 17 ile yönlendirilecek:
🔸 1. Grup Destek İller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri
🔸 2. Grup Destek İller: Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan
Vatandaşlar, tahliye sırasında gitmek istedikleri ili kendileri seçebilecek.
🚢 Deniz Yolu Tahliye Noktaları:
6 ana noktadan yapılacak tahliyelerde şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti araçları kullanılacak. Vatandaşlar karayoluyla bu iskelelere taşınacak, ardından deniz yoluyla İstanbul dışına çıkarılacak:
Sirkeci Feribot İskelesi
Yenikapı Deniz Otobüs Terminali
Pendik Hızlı Feribot İskelesi
İstinye İskelesi
Harem Feribot İskelesi
Zeytinburnu Zeyport Limanı
🚆 Demir Yolu Tahliye Noktaları:
Yeşilköy Tren İstasyonu
Halkalı Tren İstasyonu
Tuzla Tren İstasyonu
🚌 Karayolu Tahliye Noktaları:
Esenler Otogarı
Alibeyköy Otogarı
Samandıra Otogarı
Harem Otogarı
✈️ Havayolu Tahliye Noktaları:
İstanbul Havalimanı
Atatürk Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı
İstanbul için hazırlanan bu geniş kapsamlı tahliye planı, büyük bir depremin ardından kaosu önlemeyi ve milyonlarca insanın güvenli şekilde şehir dışına çıkarılmasını amaçlıyor.