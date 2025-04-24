Büyük İstanbul depremi için tahliye planı: 23 tahliye noktası nerede?

2021 yılında İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve ilgili kurumların katılımıyla oluşturulan tahliye planı, 7.5 büyüklüğünde bir depreme karşı 16 milyon İstanbullunun güvenli şekilde tahliyesini amaçlıyor.

Tahliye stratejisi; kara, deniz, hava ve demiryollarını kapsıyor. Plan doğrultusunda İstanbul genelinde toplam 23 stratejik tahliye noktası belirlendi. Öncelikli tahliye grupları ise engelli bireyler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar olarak sıralandı.

📍 Tahliye Edilecek Bölgeler ve Destek İller:

Tahliye edilecek vatandaşlar, iki gruba ayrılan toplam 17 ile yönlendirilecek:

🔸 1. Grup Destek İller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri

🔸 2. Grup Destek İller: Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan

Vatandaşlar, tahliye sırasında gitmek istedikleri ili kendileri seçebilecek.

🚢 Deniz Yolu Tahliye Noktaları:

6 ana noktadan yapılacak tahliyelerde şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti araçları kullanılacak. Vatandaşlar karayoluyla bu iskelelere taşınacak, ardından deniz yoluyla İstanbul dışına çıkarılacak:

Sirkeci Feribot İskelesi

Yenikapı Deniz Otobüs Terminali

Pendik Hızlı Feribot İskelesi

İstinye İskelesi

Harem Feribot İskelesi

Zeytinburnu Zeyport Limanı

🚆 Demir Yolu Tahliye Noktaları:

Yeşilköy Tren İstasyonu

Halkalı Tren İstasyonu

Tuzla Tren İstasyonu

🚌 Karayolu Tahliye Noktaları:

Esenler Otogarı

Alibeyköy Otogarı

Samandıra Otogarı

Harem Otogarı

✈️ Havayolu Tahliye Noktaları:

İstanbul Havalimanı

Atatürk Havalimanı

Sabiha Gökçen Havalimanı

İstanbul için hazırlanan bu geniş kapsamlı tahliye planı, büyük bir depremin ardından kaosu önlemeyi ve milyonlarca insanın güvenli şekilde şehir dışına çıkarılmasını amaçlıyor.