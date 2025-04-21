Büyük Kulüp'te sendika gerilimi: Greve gidiliyor

TOLEYİS ve TÜRK-İŞ yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunacaklarını ve grev sürecini başlatacaklarını açıkladı.

Büyük Kulüp önünde açıklama yapan TÜRK-İŞ 1. Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, yaşananları sert sözlerle eleştirdi.

"30 yıldır toplu iş sözleşmelerinde sorun yaşanmadı. Ancak ocak ayında başlayan görüşmelere kulüp yönetimi itiraz etti. Anayasal haklarımız olan sendikal örgütlenmeyi tanımıyorlar. İnsanlar tehdit edilerek sendikadan istifaya zorlanıyor. Büyük Kulüp üyelerine sesleniyoruz: Bu kurumu küçük düşüren yönetim anlayışına izin vermeyin."

TOLEYİS Sendikası Marmara Şube Başkanı Yusuf Erbaş ise işçilere baskı yapıldığını vurguladı.

“Baskılarla, tehditlerle sendikadan istifaya zorlanan emekçilerin yanındayız. ‘Sendikalıysan terfi alamazsın’ deniyor. Bu utanç verici uygulamaları belgeleriyle gündeme getirmeye devam edeceğiz. Kulübün üyeleriyle bir sorunumuz yok, yıllardır aynı çatı altındayız. Ancak kulüp kimsenin şahsi malı değildir. TOLEYİS olarak grev sürecini başlatacağız.”

Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Marmara Bölge Başkanı Mevlüt Usta da kulüp önündeki açıklamada işçilere destek verdi.

"Türkiye bir muz cumhuriyeti değil. Anayasa uygulanmalıdır. TOLEYİS bu işyerinde örgütlü kalacaktır. Bakanlığı göreve çağırıyoruz. Bu konu, 1 Mayıs’ta da gündemimizde olacak."