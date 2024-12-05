Büyükçekmece'de dikkat çeken karar! Bunu yapanlara 2 bin 950 TL ceza

Büyükçekmece Belediye Meclisi aldığı kararla yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Alınan karara göre artık çevreyi kirletenler 2 bin 950 TL para cezası ödeyecek. Oybirliği ile alınan kararda sigara izmariti, kabuklu yemiş, çöp gibi maddeleri çevreye atanlar tespit edilerek cezalandırılacak.

SİGARA İZMARİTİ ATANA 2 BİN 950 TL CEZA

İstanbul'un hafta sonlarının uğrak ilçelerinden olan Büyükçekmece'de özellikle son yıllarda kordonboyu, sahiller, göl çevresi ve yeşil alanların kirlenmesi dikkat çekiyordu. Belediye meclisi ilçede çevre kirliliği yaratılmasına dur demek için harekete geçti. Büyükçekmece Belediyesi çevreyi kireletenlere para cezası uygulamak için gerekli kararı meclisten geçirdi. “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklinde Başkanlık makanın teklifi olarak meclis gündemine alınan madde oybirliği ile kararlaştırıldı. Gündem maddesiyle ilgili Hukuk ve Tarife Komisyonları da rapor hazırladı.

BELEDİYE BAŞKANI "TEREDDÜTSÜZ UYGULAYACAĞIZ" DEDİ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, alınan kararla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirterek şunları söyledi: