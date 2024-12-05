Büyükçekmece'de dikkat çeken karar! Bunu yapanlara 2 bin 950 TL ceza
Büyükçekmece'de yere sigara izmariti, kabuklu yemiş gibi çöpler atanlar yandı! Belediye Meclisi'nde alınan karara göre 1 Ocak'tan itibaren çevreyi kirletenlere 2 bin 950 TL para cezası kesilecek.
Büyükçekmece Belediye Meclisi aldığı kararla yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Alınan karara göre artık çevreyi kirletenler 2 bin 950 TL para cezası ödeyecek. Oybirliği ile alınan kararda sigara izmariti, kabuklu yemiş, çöp gibi maddeleri çevreye atanlar tespit edilerek cezalandırılacak.
SİGARA İZMARİTİ ATANA 2 BİN 950 TL CEZA
İstanbul'un hafta sonlarının uğrak ilçelerinden olan Büyükçekmece'de özellikle son yıllarda kordonboyu, sahiller, göl çevresi ve yeşil alanların kirlenmesi dikkat çekiyordu. Belediye meclisi ilçede çevre kirliliği yaratılmasına dur demek için harekete geçti. Büyükçekmece Belediyesi çevreyi kireletenlere para cezası uygulamak için gerekli kararı meclisten geçirdi. “Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisindeki park, meydan, bulvar, cadde ve sokaklara sigara izmariti, çöp, kuruyemiş kabuğu gibi maddeleri atarak çevreyi kirletenlere idari para cezası uygulanması” şeklinde Başkanlık makanın teklifi olarak meclis gündemine alınan madde oybirliği ile kararlaştırıldı. Gündem maddesiyle ilgili Hukuk ve Tarife Komisyonları da rapor hazırladı.
BELEDİYE BAŞKANI "TEREDDÜTSÜZ UYGULAYACAĞIZ" DEDİ
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, alınan kararla ilgili bir açıklama yaptı. Başkan Akgün, 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle ilçede yere çöp atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacağını belirterek şunları söyledi:
"Büyükçekmece'de sigara izmaritlerini, çöplerini, kabuklu yemişlerin kabuklarını yere atanlara 2 bin 950 TL para cezası uygulanacaktır. Büyükçekmece halkı, bugüne kadar Kordonboyu'nda iyi bir alışkanlık edindi. Büyükçekmeceli vatandaşlarımız, buna azami hassasiyet gösteriyor. Bizim şehrimizin kirlendiği, çöplerin bolca yere atıldığı günler Mayıs başından Ekim sonuna kadar özellikle cuma akşamdan başlayıp pazartesi sabahına kadar olan dönem içerisinde şehrimizde müthiş bir kirlenme oluyor. Bunu da sivil zabıtalarımızla, zabıta ekiplerimizle tereddütsüz uygulayacağımızı da buradan belirtmek isterim.''
Kaynak: İhlas Haber Ajansı