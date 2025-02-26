Büyükçekmece'de trajik olay: Alkol alarak uyuyan kişi donarak hayatını kaybetti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda sabah saatlerinde vatandaşlar, parkta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucu, parkta yatan kişinin kimliğini belirleyerek S.Ö. olduğunu tespit etti. Ancak, yapılan müdahale ve incelemelerin ardından S.Ö.'nün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

S.Ö.'nün alkol alarak rahatsızlandığı ve geçtiğimiz gece hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Geceyi parkta geçiren S.Ö.'nün, soğuk hava koşulları ve alkolün etkisiyle donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

S.Ö.'nün cesedi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.