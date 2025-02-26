Büyükçekmece'de trajik olay: Alkol alarak uyuyan kişi donarak hayatını kaybetti

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, parkta alkol aldıktan sonra uyuyan bir kişi donarak hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Büyükçekmece'de trajik olay: Alkol alarak uyuyan kişi donarak hayatını kaybetti
Yayınlanma:

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Atatürk Parkı'nda sabah saatlerinde vatandaşlar, parkta bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucu, parkta yatan kişinin kimliğini belirleyerek S.Ö. olduğunu tespit etti. Ancak, yapılan müdahale ve incelemelerin ardından S.Ö.'nün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

S.Ö.'nün alkol alarak rahatsızlandığı ve geçtiğimiz gece hastaneye kaldırıldığı ancak tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Geceyi parkta geçiren S.Ö.'nün, soğuk hava koşulları ve alkolün etkisiyle donarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

S.Ö.'nün cesedi, savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Korkunç kaza: Eşiyle tartışan doktora, aracından inerken otomobil çarptıKorkunç kaza: Eşiyle tartışan doktora, aracından inerken otomobil çarptıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

büyükçekmece
Günün Manşetleri
"Öcalan’ın çağrısı, TSK ve Türk Milletinin zaferi"
“Enerji-maden vatandır, vatan satılamaz!”
Terörist elebaşı Öcalan'dan PKK'ya silah bırakma çağırısı
Gazze’de can kaybı 48 bini aştı!
İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis cezası!
"Türkiye’nin arabuluculuk rolüne değer veriyoruz"
Acilen raflardan kaldırılmalı, sakın almayın!
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Terörle mücadelede 452 terörist etkisiz hâle getirildi
7 ilde organize suç örgütlerine büyük darbe
Çok Okunanlar
21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı! 21 ilde sağanak, 10 ilde kar yağışı!
Kamuya dev personel alımı başlıyor! Kamuya dev personel alımı başlıyor!
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Akaryakıt'ta büyük indirim! Akaryakıt'ta büyük indirim!
Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler Son dakika deprem: 27 Şubat 2025’te Marmara ve Hatay’da depremler