Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

Çanakkale'nn Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmen operasyonu gerçekleştirildi. Lastik bottaki 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonu
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenler tespit edildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik botta oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu "TCSG-907" ile ekipler durdurdukları hareketli lastik bot içindeki 28'i Yemen, 2'si Sudan uyruklu 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# çanakkale # Ayvacık # düzensiz göçmen
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