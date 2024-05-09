Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası
Çanakkale Boğazı'nda bir teknenin makinelerinde arıza meydana geldi. Tekne, ekiplerin müdahalesiyle Çanakkale Marina'ya götürüldü.
Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki 10 metrelik "M.Aydoğan" isimli özel teknede arıza meydana geldi. Teknenin makineleri, Kilitbahir Kalesi önlerinde arızalandı.
Arızanın ardından tekne sürüklenmeye başlarken teknenin kaptanı durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
5 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı