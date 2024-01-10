Çanakkale Ruhu Talas'ta Yaşayacak! Talas Belediyesi Savaş Objelerini Müzede Sergiliyor

“Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” Kayseri’nin Talas ilçesinde hizmete açıldı.

Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı içerisinde taş bir konakta hazırlanan müze ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Müzede 6 bin 400 savaş objesi yer alıyor. Ayrıca 1 ihtisas kütüphanesi, Çanakkale ile ilgili 4 bin ve Cumhuriyet dönemine ait de 10 bin adet kitap bulunuyor.

Müzede yer alan seminer salonunda da her hafta Çanakkale kahramanları film gösterimi yapılacak.

Müzenin açılış törenine Çanakkale cephesinde 43 yaşında şehit olan 33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe de katıldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, müzenin önemine ilişkin konuştu.