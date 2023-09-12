Çanakkale yine yangınla mücadele ediyor! Ayvacık’ta orman yangını

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale yine yangınla mücadele ediyor! Ayvacık’ta orman yangını
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Ayvacık ilçesine bağlı Baharlar köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle saat 18.30 sıralarında orman yangını çıktı.

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ÇANAKKALE YİNE YANGINLA MÜCADELE EDİYOR!

AYVACIK’TA ORMAN YANGINI

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter, 2 uçak, karadan ise 8 arazöz, 92 personelle müdahale ediliyor.

Çanakkale yine yangınla mücadele ediyor! Ayvacık’ta orman yangını - Resim : 2

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