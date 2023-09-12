Erzurum'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Erzurum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Erzurum'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
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Erzurum’da Adnan Menderes Mahallesi Piri Ali Baba Camii karşısındaki çöp konteynerinde ölü bebek olduğu ihbarı üzerinde olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Bebeği bırakan kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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 ERZURUM'DA KORKUNÇ OLAY! ÇÖP KONTEYNERİNDE BEBEK CESEDİ BULUNDU

Bebeğin, çöpe bırakılmadan önce mi yoksa çöpe bırakıldıktan sonra mı öldüğü ise adli tıpta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Erzurum'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Resim : 2

Erzurum'da korkunç olay! Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu - Resim : 3

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