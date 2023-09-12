Uyuşturucu tacirlerine geçit yok! Diyarbakır Emniyeti'nin uyuşturucu suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar çerçevesinde “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlarına yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK!

Ekipler, Kayapınar ilçesinde bulunan bir iş yeri ile araçta, şehirlerarası otobüs terminalinde yolculara ait bagajda yapılan aramalarda yüklü miktarda skank maddesi ele geçirdi.

Öte yandan bugün Ergani ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, son 3 günde yapılan operasyon faaliyetleri sonucunda 153 kilo 631 gram esrar ve türevleri 86 gram metamfetamin maddesi, 56 adet sentetik ecza, 100 kök kenevir bitkisi, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet av tüfeği ile 62 adet çeşitli çaplarda fişek yakaladı.



Operasyonlarda yakalanan şüpheliler, haklarında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 10’u tutuklanırken, 13’ünün işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.