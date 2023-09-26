Çanakkale’de 73 Kaçak Göçmen ile 1 Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Yakalandı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Çanakkale’nin Bozcaada ve Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 73 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Çanakkale’de 73 Kaçak Göçmen ile 1 Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Yakalandı!
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ve Ayvacık ilçesi açıklarında farklı bölgelerde yelkenli tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Çanakkale’de Çok Sayıda Göçmen Yakalandı!

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Bozcaada ilçesi açıklarında rotası İtalya üzerine olan hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurdu. Tekne içerisinde Suriye uyruklu 25 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler ‘TCSG-16’ Sahil Güvenlik Botuna alındı.

Çanakkale’de 73 Kaçak Göçmen ile 1 Göçmen Kaçakçısı Şüphelisi Yakalandı! - Resim : 1
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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