Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedine ulaşıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Kulfal köyünün eski muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu, ailesiyle birlikte piknik yapmak için gittiği dere kenarında kaybolduktan sonra başlatılan arama çalışmaları sonucu ölü olarak bulundu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale'de dere kenarında kaybolan eski muhtarın cesedine ulaşıldı
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60 yaşındaki Gündoğdu, akşam saatlerinde çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark edince ilk olarak terliğin tekini sudan çıkardı. Ancak akıntıyla sürüklenen diğer teki için tekrar dere kenarına yöneldi. Dere yatağında yürüyerek terliği aramaya çalışan Gündoğdu, bir süre sonra gözden kayboldu.

Piknik alanına dönmeyen Gündoğdu'yu merak eden aile üyeleri arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'ya ait şapkayı bulan yakınları, durumu hemen jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri karada arama çalışması yürüttü. Daha sonra çalışmalara Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri de dahil oldu. Dalgıçların yaptığı tarama sırasında gölette Gündoğdu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Gündoğdu’nun cenazesi, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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