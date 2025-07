Gabriel Sara'dan ilginç itiraf: Sinir bozucu

Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara, ESPN Brezilya'ya açıklamalarda bulundu.

Sara, kendisine sorulan "Karşılaştığın en sinir bozucu taraftar grubu" sorusuna "Fenerbahçe" cevabını verdi.

Transfer sürecinden bahseden sporcu şu açıklamalarda bulundu:



"Avrupa'da defansif oyunumun çok geliştiğini düşünüyorum. Burada biraz daha ofansif bir pozisyonda oynuyordum, İngiltere'de ise biraz daha geriye çekilip orta saha oyuncusu gibi oynadım. Defansif olarak çok geliştiğimi düşünüyorum, fiziksel olarak da biraz daha kas kütlesi kazandım. Yani fiziksel oyunumun çok geliştiğini söyleyebilirim, ama psikolojik oyunumun da çok geliştiğini düşünüyorum, anlıyor musun? Burada olduğumdan daha istikrarlı olmayı başardığımı düşünüyorum."

İngiltere'deki ikinci sezonunda, o zamanki yeni teknik direktör seni defansif orta saha oyuncusu olarak oynattığında, ilk başta ne düşündün?

- Bu adam deli. Deli olduğunu düşündüm.

Ama işe yaradı, değil mi? Çünkü bu oyun da çok fiziksel bir oyun.

- Evet.

Ve bu bir riskti, değil mi? Evet, sırtını dönerek oynamak çok zor bir oyundu, değil mi?

- Oraya geldiğinde, bana mümkün olduğunca uzun süre topu ayağımda tutmam gerektiğini, orada topu oynayarak temas halinde olmam gerektiğini söyledi. Sonra bana, “Sen benim için 10 numara değilsin, benim için 6 ya da 8 numara oynayacaksın” dedi. Ve sonra beni oraya koyduğunda, işler bizim için yoluna girmeye başladı. Anladım. Biraz zaman aldı ama anladım.

"Aslında bunu çok erken öğrendim. Babam her zaman, evet, sanırım her zaman benim en büyük eleştirmenim ve en büyük destekçim oldu. Yani, eski futbolcu. Ve çok erken yaşlardan itibaren bana futbolun duygusal bir spor olduğunu öğretti. Bir taraftara, bilmiyorum, hadi git, biletini al, akşam 9:30'da maçı izle, sabah 5, 6'da işe gitmen gerekirken, sabırlı ol. Yani, babam her zaman şöyle derdi, eğer iyi oynarsan, seni sevecekler, eğer kötü oynarsan, senden nefret edecekler. Tabii ki sınırları aşan şeyler de var, futbolda da çok fazla hayal kırıklığı olduğunu düşünüyorum. Yani, kulübün oyuncusunun performansının iyi olmadığını düşünen insanlar var, bu adama küfredeceğim diyenler var ve o adamın yerinde olmak isterdim diyenler var, o zaman hayal kırıklığımı onun üzerinde çıkaracağım. Bunu ayırt etmeyi bilmeliyiz. Ama ben sabırlı davrandım çünkü ben büyük bir futbol hayranıyım, futbola bağımlıyım, bu yüzden futbol izlemeyi seviyorum. İzlemeyi seviyorum, hayatım futbol, bu yüzden o anda bunu ayırt edebildim, bu adamlar benden nefret etmiyorlar. "

"Sanırım Brezilya'daki futbolcuların yüzde 95'i gibi, ben de ailemin yeni bir hayat umuduydum. Yani, kafamda şu düşünce vardı, “Haydi, bunu başarmalıyım, ikinci, üçüncü lige kiralanacak bir oyuncu olmak istemiyorum, işler yolunda gitmiyor, anlıyor musun?” Eleştiri ile birlikte, bunu kafamda sürekli düşünüyordum ve o, bunu kafamdan atmamda bana yardımcı olan kişilerden biriydi. “Kendini özgür bırakmalısın, çünkü bu tür şeyleri kafana takmak, bu şekilde düşünmek sana hiçbir şey kazandırmaz, hiçbir şeye yaramaz” dedi.

GALATASARAY BENİ TRANSFER ETMEK İÇİN EN ÇOK ÇABA GÖSTEREN TAKIMDI

"Galatasaray geldi, transfer döneminin başında değil ama beni transfer etmek için en çok çaba gösteren takımdı. Premier League'den de bazı teklifler aldım ama bence hiçbiri Galatasaray'ın gösterdiği ilgiyi göstermedi. İlk başta, ilk anda Türkiye'ye gitmek istemiyordum, bunu hep söylüyorum çünkü eşim hamileydi, doğum zamanı çok yakındı, bu yüzden çok büyük bir değişiklik olacaktı, ama Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi'nde oynama fırsatı daha ağır bastı. Premier League'de oynama fırsatım olmasaydı, onun kadar iyi bir ligde oynamak isterdim. Büyük kulüplerin olduğu rekabetçi bir ligde, farklı şeyler deneyimlemek isterdim. Sanırım bu yüzden Galatasaray'ı seçtim. Ve dürüst olmak gerekirse, bu harika bir seçimdi."

"Fanatizm, futbol tutkusudur ve futbolcular orada yıldız gibi muamele görürler. Böylece, futbolcu olduğum için sokakta insanlar bana bedava şeyler verdi, kuyrukların önüne geçmeme izin verdi, anlarsın ya, anlamadığım şeyleri insanlar bana anlatıyor, ben de akışına bırakıyorum. Ve kendimi gizlemek zorunda kaldığım anlar oldu, çünkü tarihi bir şehirdeyiz. Turistik yerleri, bazı şeyleri görmeyi seviyorum. Ama eşimle öyle gidemeyiz. Sonra bir an geldi ki şapka, gözlük takmak zorunda kaldım. Sultanahmet Camii'ne gittim. Kapalıçarşı'ya gitme fırsatım olmadı, çünkü orası da çok çılgın olurdu. Ama her dışarı çıktığımda, tadını çıkarmak için mümkün olduğunca kılık değiştirmeye çalışıyorum."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ VE BREZİLYA"

"Evet, bu yıl Galatasaray'da olduğumuz için Şampiyonlar Ligi var, bence iyi bir Şampiyonlar Ligi performansı sergilersek, işler daha iyiye gidebilir, tabii ki sadece Türkiye'de oynayarak bir fırsat yakalayacağımı düşünmüyorum, rekabetin seviyesi nedeniyle. Ama tabii ki her zaman buna odaklanıyorum ve bunu hayal ediyorum. Evet, en önemlisi Brezilya Milli Takımı. O kadar ki, Galatasaray'a transferim Brezilya Milli Takımı'nı düşünerek oldu, oynamak için. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, radarımda var, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok zor olurdu. İşte bu. Ve sanırım sahada attığım her adımda, sarı Brezilya formasını hayal ediyorum."

"BİR GÜN BREZİLYA'YA GERİ DÖNECEĞİM"

Bir gün Brezilya'ya dönecek misin?

- "Evet, kesinlikle. São Paulo'da, kesinlikle. Bak, gerçekten mi? Evet, hayallerim var. Sao Paulo'da sadece "Ah, gelmek istiyorum, evet, millet beni iyi karşılayacak, kariyerimi burada bitireceğim. Burada bir şeyler kazanmak istiyorum. Paulista'yı kazandım, bundan memnun kaldım' falan değil, daha fazlasını istiyorum. Sao Paulo, sadece Paulista'yı kazanıp bundan memnun kalmak için çok büyük bir kulüp."