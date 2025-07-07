Epstein dosyalarında müşteri listesi tespit edilemedi: Clinton ve Trump'a yönelik suçlama yok

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI, Epstein dosyaları kapsamında yürüttükleri incelemede, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesine" dair herhangi bir kanıta ulaşamadıklarını açıkladı. Dosyalarda Clinton ve Trump'ın isimleri geçse de, eski başkanlara yönelik suçlama yöneltilmedi.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Epstein dosyalarında müşteri listesi tespit edilemedi: Clinton ve Trump'a yönelik suçlama yok
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ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelerle ilgili yürüttüğü son incelemeyi tamamladı. Axios haber sitesinin ulaştığı 2 sayfalık iç yazışmaya göre, yetkililer, Jeffrey Epstein’in cinsel istismar ve fuhuş ağıyla bağlantılı suçlarına dair yeni bir değerlendirme başlattı.

Ancak söz konusu inceleme sonucunda, uzun süredir kamuoyunda tartışılan “müşteri listesi” iddiasına dair herhangi bir somut kanıt bulunamadı. Belgelerde, Epstein’in suçlarına ortak olan etkili ve tanınmış kişilere ait isimlerden oluşan bir listenin tutulduğuna dair herhangi bir kayıt ya da bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

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 Yine aynı belgelerde, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump'ın isimlerinin geçtiği, ancak her iki isme yönelik de herhangi bir suçlamanın yöneltilmediği kaydedildi.

Yetkililer, Epstein’in geçmişteki eylemleriyle ilgili elde edilen belgeler üzerinde yapılan teknik ve içerik analizlerinde, kamuoyunun uzun süredir tartıştığı şantaj iddialarını destekleyen verilere rastlanmadığını ifade etti.

Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 2019’da tutuklanmış, aynı yıl cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümü, birçok komplo teorisine ve kamuoyunda ciddi soru işaretlerine yol açmıştı.

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