Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı feci kazada can pazarı yaşandı. İlk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Çanakkale'de zincirleme kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı
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Çanakkale-Ezine Karayolu bugün öğle saatlerinde büyük bir trafik kazasına sahne oldu. Saat 13.00 sıralarında bir benzin istasyonu yakınlarında meydana gelen kazada, Truva Turizm’e ait bir yolcu otobüsü, tomruk yüklü bir kamyon ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından olay yerine jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonun taşıdığı tomruklar yola savrulurken, trafik akışı tamamen durdu. Ezine Belediyesi ekipleri, tomrukları yoldan kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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