Çanakkale'ye ziyaretçi akını

Mehmetçik'in destanlaştığı Çanakkale'ye yurdun dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Bölgede Kara Savaşları'nın 109. yılı törenleri için hazırlıklar devam ediyor.

Çanakkale'ye ziyaretçi akını

Bölgede zaman zaman etkili olan sağanağa rağmen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren tarihi yarımadada Mehmetçiğin destan yazdığı toprakları geziyor.

Bölgede 57. Piyade Alayı Şehitliği başta olmak üzere şehitlikleri gezerek dua eden vatandaşlar, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün savaş öncesi harekat planlarını yaptığı Bigalı köyündeki evi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtlarını da ziyaret ediyor.

Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin bölgede yoğunluk oluşturmasıyla özellikle feribot çevresinde zaman zaman araç kuyrukları oluşuyor.

Öte yandan Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı dolayısıyla 24-25 Nisan'da yapılacak törenler için de Şehitler Abidesi ile Anzak Koyu'ndaki hazırlıklar da devam ediyor.

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