Çankırı'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza! Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da, İstanbul-Samsun kara yolu Göynükçukuru köyü mevkisinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

Yol kenarında park halindeki E.Ö'ye ait 34 MBP 477 plakalı tıra arkadan çarpan A.Y. idaresindeki 18 LE 111 plakalı midibüs devrildi. Devrilen midibüse de bu sırada arkadan gelen M.K. yönetimindeki 34 HZ 2272 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır, 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik, tek şeritten kontrollü sağlanıyor.