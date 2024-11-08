Kırşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kırşehir'in Mucur ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi ise yaralandı. Yaralılar, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kırşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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Kırşehir'in Mucur ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Budak köyü yakını oldu.

Edinilen bilgiye göre, K.S. (23) yönetimindeki 40 AK 700 plakalı otomobil, A.G'nin (40) kullandığı 40 AAH 829 plakalı otomobille çarpıştı.

Kırşehir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - Resim : 1

Kazada, 40 AK 700 plakalı otomobilde bulunan Y.E. (23) olay yerinde hayatını kaybetti

Yaralanan sürücüler ile H.B. (56), Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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