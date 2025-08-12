Çankırı’da gökyüzü tutkunları meteor yağmuru için buluştu: Teleskoplar kuruldu

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde Perseid Meteor Yağmuru gözlemi için gökyüzü tutkunları bir araya geldi. Etkinlikte kampüs ışıkları kapatıldı, teleskoplar kuruldu.

Çankırı’da gökyüzü meraklıları, Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde bir araya geldi.

Temmuz ortasından ağustos sonuna kadar süren meteor yağmurunu izlemek için düzenlenen etkinlikte kampüs genelindeki ışıklar kapatıldı. Katılımcılar teleskoplar ve uzay dürbünleriyle gökyüzünü gözlemledi.

Etkinliğe üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı.

Katılımcılardan Niyazi Mete Gürgen, “Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık. Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın önerisiyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Teleskobumuz ve uzay dürbünümüzle gözlem yapacağız. Çankırı’da ilk kez böyle bir gözlem yapacağımız için heyecanlıyız” dedi.

Çankırı’da gökyüzü tutkunları meteor yağmuru için buluştu: Teleskoplar kuruldu - Resim : 1

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

perseid meteor yağmuru Çankırı
