Çankırı’da gökyüzü tutkunları meteor yağmuru için buluştu: Teleskoplar kuruldu

Çankırı’da gökyüzü meraklıları, Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü’nde bir araya geldi.

Temmuz ortasından ağustos sonuna kadar süren meteor yağmurunu izlemek için düzenlenen etkinlikte kampüs genelindeki ışıklar kapatıldı. Katılımcılar teleskoplar ve uzay dürbünleriyle gökyüzünü gözlemledi.

Etkinliğe üniversite personeli, öğrenciler ve vatandaşlar aileleriyle birlikte katıldı.

Katılımcılardan Niyazi Mete Gürgen, “Bugün Perseid Meteor Yağmuru’nu izlemek için burada toplandık. Rektörümüz Prof. Dr. Mevlüt Karataş’ın önerisiyle bu etkinliği gerçekleştirdik. Teleskobumuz ve uzay dürbünümüzle gözlem yapacağız. Çankırı’da ilk kez böyle bir gözlem yapacağımız için heyecanlıyız” dedi.