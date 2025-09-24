Çarşamba’da çöp kamyonu dehşeti: Kadın feci şekilde can verdi
Samsun’un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarpması sonucu 65 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Kaza, Hasabahçe Sokak ile 181. Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. A.T. (50) yönetimindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş’a (65) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Karabaş kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kamyon sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı