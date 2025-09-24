Çarşamba’da çöp kamyonu dehşeti: Kadın feci şekilde can verdi

Kaza, Hasabahçe Sokak ile 181. Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. A.T. (50) yönetimindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş’a (65) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Karabaş kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.