Çarşamba’da çöp kamyonu dehşeti: Kadın feci şekilde can verdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde belediyeye ait çöp kamyonunun çarpması sonucu 65 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Çarşamba’da çöp kamyonu dehşeti: Kadın feci şekilde can verdi
Yayınlanma:

Kaza, Hasabahçe Sokak ile 181. Sokak’ın kesişiminde meydana geldi. A.T. (50) yönetimindeki 55 AJV 175 plakalı çöp kamyonu, dönüş yaptığı sırada yolda yürüyen Hava Karabaş’a (65) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Karabaş kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklendi. Olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü A.T. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

24 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu24 Eylül'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporuYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

samsun çöp kamyonu
Günün Manşetleri
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı
24 Eylül'de hava nasıl olacak?
ABD ile müzakere milli menfaatlerimize hiçbir katkı sağlamaz
Trump BM Genel Kurulu’nda konuştu
Bahçeli’den İsrail uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda konuşuyor
“Aileyi korumak temel görevimiz”
Reel sektörün net döviz açığı 182,6 milyar dolar
Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras hakim karşısında
CHP, Berhan Şimşek’i disipline sevk etti
Çok Okunanlar
24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı? 24 Eylül 2025 benzin ve mazot fiyatları: Akaryakıta zam var mı?
O fotoğrafın nerede çekildiğini duyunca çok şaşıracaksınız O fotoğrafın nerede çekildiğini duyunca çok şaşıracaksınız
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
24 Eylül'de hava nasıl olacak? 24 Eylül'de hava nasıl olacak?
Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı Soyer ve CHP İzmir il başkanı için karar çıktı