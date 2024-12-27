Çay içen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. B.C, 46 yaşındaki Y.D'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.