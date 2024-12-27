Çay içen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'de parkta çay içen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga çıktı. Bıçakla yaralanan 46 yaşındaki Y.D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Çay içen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Barbaros Mahallesi Subaşı Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, bir parkta çay içen arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. B.C, 46 yaşındaki Y.D'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Çay içen arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti - Resim : 1

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.D, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Yüksekova’da kaya parçası minibüse düştü!Yüksekova’da kaya parçası minibüse düştü!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kayseri kemal memişoğlu
Günün Manşetleri
Sağlık Bakanı'ndan atamalarla ilgili açıklama
Şafak vakti 25 adrese baskın
8 ilde kar yağışı başlıyor!
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı
Netanyahu'dan Yemen saldırılarıyla ilgili açıklama
Vatan Partisi, 22 bin liralık asgari ücreti protesto etti
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartholomeos'u kabul etti
Özgür Özel'den Suriye mesajı
TBMM heyeti Suriye'ye gidiyor
Çok Okunanlar
8 ilde kar yağışı başlıyor! 8 ilde kar yağışı başlıyor!
Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu Meteoroloji’den Ankara için uyarı: 27 Aralık hava durumu
Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin Morgan Stanley'in raporunda asgari ücret ve faiz indirimine dair çarpıcı tahmin
Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti Ünlü oyuncu 16 yaşında hayatını kaybetti
Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı Sadettin Saran, ifadeye çağrıldı