Yüksekova’da kaya parçası minibüse düştü!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde seyir halindeki bir yolcu minibüsü, dağdan düşen kaya parçaları nedeniyle büyük bir tehlike atlattı. Olayda minibüsün ön camı kırılırken, içindeki 10 yolcu ölümden döndü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yüksekova’da kaya parçası minibüse düştü!
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Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Yüksekova-Van kara yolunun Yeni Köprü mevkiinde meydana gelen kazada, İzgar Düzen yönetimindeki 30 D 1017 plakalı yolcu minibüsüne, dağdan kopan kaya parçaları düştü. Minibüsün ön camı kırılırken, yolcular büyük korku yaşadı.

Olay sonrası açıklama yapan Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, dağdan düşen kaya parçalarının yolculuk yapan vatandaşlar ve servisçi esnafı için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Durna, “Yüksekova-Hakkari arasında günlük yolcu taşımacılığı yapan minibüse Yeniköprü mevkiinde dağdan kopan taşlar düşerek aracın ön camına zarar verdi. Her gün yaşanan bu tür taş düşme olayları, hem vatandaşlarımızın hem de servisçi esnafımızın can güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu nedenle, tünellerin acilen geçişlere açılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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