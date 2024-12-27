İstanbul’da lodos nedeniyle vapurlar iptal edildi

İstanbul'da şiddetini artıran lodos, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. İstanbul ve Marmara’daki dört il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapılırken, bazı vapur seferleri iptal edildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İstanbul’da lodos nedeniyle vapurlar iptal edildi
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İstanbul'daki yoğun lodos nedeniyle, İDO ve BUDO'ya ait bazı seferler iptal oldu. Ayrıca, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait BUDO internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 ve 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, seyahatlerini yapmadan önce güncel durumları kontrol etmeleri öneriliyor.

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