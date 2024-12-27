İstanbul’da lodos nedeniyle vapurlar iptal edildi

İstanbul'daki yoğun lodos nedeniyle, İDO ve BUDO'ya ait bazı seferler iptal oldu. Ayrıca, İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin 6 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait BUDO internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 ve 10.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) seferi ve 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Yolcuların, seyahatlerini yapmadan önce güncel durumları kontrol etmeleri öneriliyor.